Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yeni faiz kararına odaklanmışken, dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşteki hareketlilik dikkat çekiyor.

Döviz ve emtia piyasaları Türk Lirası karşısında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırdıktan sonra iktidarın açıkladığı ve "kur korumalı Türk Lirası mevduatı"nın öne çıktığı yeni ekonomi kararlarıyla Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişine ara verirken, piyasalardaki kritik seviyedeki yatay seyir devam ediyor.

Hafta genelinde yurt içinde perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Piyasalar kurumsal yatırımcılar için dövizden TL'ye geçiş için getirilen vergi muafiyetini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararını izliyor. Reuters'a göre; TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı.

Türkiye'nin dış borcu açıklandı! Korkutan yükseliş

Merkez Bankası 2021 Kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu %8,6 oranında artarak 124,1 milyar dolar oldu.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,45 TL'den başlayan Dolar 13,51 TL'den, 15,36 TL'den başlayan Euro 15,41 TL'den, 18,39 TL'den başlayan Sterlin ise 18,45 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4320 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3220 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.818 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 782/789, çeyrek altın 1.268/1.295, Cumhuriyet altını ise 5.218/5.276 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,99 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 912 dolardan, Ethereum ise 3 bin 176 dolardan fiyatlanıyor.

Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

BAE'de tankerlere saldırı ve Omicron varyantı endişelerinin azalmasıyla yükselişine devam eden Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek değerini gördü.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.78 dolardan işlem görüyor. Dün 86.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.50 artışla 87.78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84.83 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'de Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87.87 dolarla 29 Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Öte yandan, piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

En önemli gündem maddesi faiz kararı

TCMB'nin 20 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararı ise piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi. PPK kararı öncesi ise bugün Aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin bütçe verileri takip edilecek.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda belirginleşmesi bekleniyor. Bankacıların hesaplamalarını da içeren anket verilerine göre, yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 42.5, Şubat'ta yüzde 45,5 ve Mart'ta yüzde 47 olarak şekillendi.

Enflasyondaki yükselişe rağmen TCMB'nin politika faizi ise yüzde 14'te enflasyonun belirgin altında yer alıyor.

Yoksulluk sınırı asgari ücreti geçti

Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE Merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729,54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın hesapları için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

