Merkez faiz kararını açıkladı; işte Dolar, Euro ve altında son durum

Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararı sonrasında bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), mart ayı toplantısında politika faizinin sabit kalmasına karar verdi. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5 seviyesinde sabit tuttu. Mart ayı para politikası toplantısında piyasaların genel beklentisi de politika faizinin yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren para politikası toplantısının sonunda politika faiz oranını 25 baz puan artırdığını açıkladı. Faiz kararının ardından bir açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, faizlerin 25 baz puan artırılarak 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarıldığı toplantının ardından "Faiz indirimi bu yıl temel senaryolarımız içinde yok." dedi. ABD Merkez Bankası FED'ten gelen bu politika faiz kararının ardından bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın faiz kararı beklenti anketine katılan 22 ekonomistten 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında ise politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.

Euro/TL rekor tazeledi

Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz artışının ardından yükselişini hızlandıran Euro/TL, 20,80 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro/dolar ise %0,66 artışla 1,0927 seviyesinden işlem görüyor.

İşte TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum: