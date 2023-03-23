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Merkez faiz kararını açıkladı; işte Dolar, Euro ve altında son durum

Merkez faiz kararını açıkladı; işte Dolar, Euro ve altında son durum
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Yeni güne ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararıyla başlayan piyasaların bugün TCMB'den gelen faiz kararına ilk tepkisi belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 463 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 671 Dolar'dan, 
1.742 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.755 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 75,85 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,26 Dolar'dan işlem görüyor.  

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