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Merkez Parti lideri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır: ''Otobanda saldırıya uğradık''

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Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır otobanda ailesiyle birlikte seyir halindeyken kasıtlı bir saldırıya uğradığını öne sürdü ve o anlara dair kamera görüntülerini sosyal medyadan yayınladı...

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Kaynaşlı yakınlarında otobanda seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Bakır, kazanın kasıtlı bir saldırı olduğunu öne sürdü.

Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, otobanda seyir halindeyken başka bir aracın kendilerine kasıtlı olarak çarptığını iddia etti.

Bakır, “İstanbul’dan Ankara’ya otobanda giderken, Kaynaşlı’ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti. Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı” ifadelerini kullandı.

"EVİMİZİN DİBİNE KURŞUN ATILDI" İDDİASI

Pelin Gündeş Bakır, kaza sonrası yaptığı açıklamada, “Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Cumartesi günü evimizin dibine 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı” dedi. Bakır, yaşanan olayların kendisi ve ailesi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır otobanda ailesiyle birlikte seyir halindeyken kasıtlı bir saldırıya uğradığını öne sürdü ve o anlara dair kamera görüntülerini sosyal medyadan yayınladı...

Etiketler Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır trafik kazası saldırı otobanda saldırı saldırıya uğradık
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