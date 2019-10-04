Merkezefendi sokaklarında ücretsiz internet dönemi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, sokaklarda ücretsiz internet uygulanası başlattı. Seçim sürecinde vaadini yerine getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Wi-Fi istasyonlarımızı artıracağız. Hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.



Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çağın gereklerine uygun olarak vatandaşların dünya ile iletişimlerini sağlamak adına, şehrin nüfus ve hareket bakımından yoğun olan bölgelerinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladı" denildi. Yurtaşlar, ilçenin en yoğun bölgeleri olan Eflatun Sokak’ta iki, Çaybaşı Mahallesi’nde bir adet olmak üzere toplamda üç noktada 24 Mbps internet hızıyla internet kullanılabilecekler.

Günlük bin 500 kişiye kesintisiz hizmet verebilecek ücretsiz Wi-Fi hizmeti, ilçenin farklı noktalarında da kurulacak. Vatandaşlar, ‘Merkez Net’ ağ adına, T.C ve telefon numaraları ile giriş yapabilecek.

ŞENİZ DOĞAN: İLÇEMİZ DİJİTAL HAYATIN MERKEZİ

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak, ilçemizin belli bölgelerine ücretsiz Wi-Fi istasyonları oluşturduk. Seçim öncesi projelerimizin arasında olan bu hizmeti ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezefendi dijital hayatın da merkezi olacak, demiştik. İlerleyen süreçte ilçemizde farklı noktalarına Wi-Fi istasyonlarını kurmaya devam edeceğiz. Günümüzde birçok işlem artık internet üzerinden yapılabiliyor. Bu düşünceyle hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Tüm hemşerilerimiz T.C ve telefon numaraları ile Wi-Fi istasyonlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek” dedi.