Merkez'in faiz kararı öncesi dolar, Euro ve altın yine zirvede

Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü vereceği faiz kararı öncesinde gerilmeye devam ediyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya da yükseliş eğiliminde başlayan piyasalarda TCMB'nin faiz karar haftası gerginliği sürüyor.

Bu hafta gözler yurt dışında yoğun veri gündemine, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Merkez'in bu haftada 2022 genelinde olduğu gibi faize dokunmaması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Geçen ay yüzde 2,88 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,57'ye geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 69,94'ten yüzde 70,6'ya çıktı. Ayrıca Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,65 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,92'den 22,03'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 37,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 39,3 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 25,4 milyar dolar oldu.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,95 TL'den başlayan Dolar 17,96 TL'den,

18,26 TL'den başlayan Euro 18,20 TL'den,

21,65 TL'den başlayan Sterlin ise 21,60 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,96 lira, avronun satış fiyatı ise 18,32 lira olmuştu.

Analistler, politika yapıcıların düşüncelerine ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü yayınlanacak olan Fed'in en son toplantısının tutanaklarını izleyecek.

Altın ve gümüş

Güne 1.781 dolardan başlayan Ons altın 1.776 dolardan,

1.028 TL'den başlayan Gram altın 1.025 TL'den,

1.653 TL'den başlayan çeyrek altın 1.649 TL'den,

6.801 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.784 TL'den,

11,67 TL'den başlayan Gümüş ise 11,60 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 23.876 dolardan başlayan Bitcoin 24.111 Dolar'dan,

1.862 dolardan başlayan Ethereum ise 1.912 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen ve güne 94,28 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 94,33 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte Çin’deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor.