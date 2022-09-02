Mermer Dekorasyon ve Mermer Türleri

Mermer, ev dekorasyonlarında ve mobilyalarda modern anlamda en çok kullanılan materyallerden biri.

Konfor alanlarının şıklığının yanı sıra evinde veya iş yerinde hijyen, sağlık ve dayanıklılık isteyen herkesin ilk tercihi olan mermer mobilya modelleri, Ertaş Granit- Mermer tarafından özel olarak tasarlanarak üretilmektedir.





Mermer Masa ve Yemek Odası Dekorasyonu

Yemek odası takımı veya daha genel bir ismi ile yemek odası dekorasyonu; ev dekorasyonları içinde ve ev dekorasyon ürünleri içerisinde en hijyenik ve sağlıklı olmak zorunda olan alanların başında geliyor. İşte tam olarak bu noktada mermer masa, doğanın bizlere sunmuş olduğu en önemli armağanlardan bir tanesi.





Ertaş Granit- Mermer, yüzde yüz mermer kullanımı ile yemek masası tasarımlarını müşterilerine sunmaktadır. Doğallığın ve aynı zamanda da şıklığın evlerdeki en sağlam hali olan mermer yemek masası modelleri kişiye özel olarak özel ölçü, özel boyut ve özel mermer türlerinden üretilebilmektedir.

Mermer Sehpa ve Salon Dekorasyonu

Zigon sehpa, yan sehpa ve orta sehpa olarak ayrılabileceğimiz sehpa modelleri; birçok farklı materyalden karşımıza çıkıyor. Ancak hem modern ev dekorasyonu hem de klasik ev dekorasyonu fark etmeksizin tüm ev dekorasyon türlerinde karşımıza mermer sehpa modelleri çıkıyor.





Yuvarlak, kare, dikdörtgen fark etmeksizin her türlü mermer sehpa modellerini bulabileceğiniz Ertaş Granit- Mermer, mermer sehpa modellerinde özel kaplama tekniğini de kullanmaktadır. Tüm ürünlerine uyguladığı özel kaplama tekniği sayesinde mermer masa ve mermer sehpa modellerinde kesinlikle lekelenme ve çizilme yaşanmamaktadır.

Carrara Mermer

Hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanılan mermer türü olan Carrara Mermer, özellikle mobilya modellerinde ve konut projelerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Özellikle yemek masası ve orta sehpa gibi daha büyük olan mobilya modellerinde alanı daha geniş göstermek adına kullanılan Carrara Mermer, beyaz zeminli mermer türüdür. Bu nedenle de kullanılan alanı daha ferah ve aydınlık göstermektedir.





Yurt dışından ithal olarak plakalar halinde gelen Carrara Mermer, Ertaş ustaları tarafından özel olarak işlenerek dilediğiniz mobilya modeli olarak size sunulmaktadır.