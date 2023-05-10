Mersin BN Hotel yazı karşılıyor

Mersin’de “lifestyle thermal” konsepti ile hizmet veren, bölgenin hem termal hem de turizm değerlerini en iyi temsil eden oteli BN Hotel Thermal & Wellness 2023 yazını özel bir parti ile karşılıyor. Misafirlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da coşkuyla kutlayacağı Yaza Merhaba partisinde, DJ Uğur Yıldırım performansı ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Türkiye’nin en değerli termal kaynağından gelen şifalı suyu, çeşitli bakım ve masajlarla özel hizmet veren ülkenin en donanımlı SPA’sı, kendi topraklarında yetiştirdiği besinlerle zenginleşen mutfağından çıkan enfes lezzetleri, evde hissettiren konforlu ve şık odalarıyla BN Hotel ailelerin öncelikli tercihi oluyor. Çocuk dostu otel olarak her detayın aileler için özenle hazırlandığı BN Hotel’de termalin iyileştirici gücüyle şifalanarak tatil yapmanın keyfine varılıyor. Yılın her mevsimi misafirlerinin keyifle tatil yaptığı otel, 2023 yazını havuz başında özel bir parti ile karşılıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın da coşkuyla kutlanacağı partide 19 Mayıs Cuma günü 11.00- 15. 00 saatleri arasında büyük küçük herkes DJ Uğur Yıldırım’ın performansı ile eğlenecek. Organizasyonun ikinci günü ise aileler çocukları ile birlikte “Tohumdan Fidana” etkinliğinde saksı boyayıp tohum dikecek. Bölgenin en büyük aquaparkına ve açık havuz alanına sahip otelde misafirler keyiflerince eğlenceli bir tatil geçirecek.

3 gece kal 2 gece öde kampanyası devam ediyor.

Resort ve termal otelcilik hizmetinin birleştiği “lifestyle thermal” konseptini ilk kez Türkiye ile buluşturan otel, Mayıs ayında ağırlayacağı misafirleri için 3 gece kal 2 gece öde kampanyası devam ediyor. Mersin’e 15 dakika uzaklıkta, 450 dönüm arazi üzerinde, 348 dönümü tarımsal faaliyetler, 102 dönümü otel yerleşkesi olarak yükselen BN Hotel Thermal & Wellness 12 ay tatil yapılabilecek konfor, sağlık ve iyiliğe odaklanan özel bir otel… Otelde 11.500 m2 alana kurulu Türkiye’nin en donanımlı SPA’sında, tam 35 farklı termal havuz yer alıyor. BN Hotel Thermal & Wellness 9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifli konaklama sağlıyor.