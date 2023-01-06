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Mersin Limanı'nda gemide 45 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda gemide 45 kilogram kokain ele geçirildi
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Sedat Peker'in gündeme getirdiği Mersin Limanı'nda, Malta bandralı geminin patates yüklü konteynerinde polis ekiplerince yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in daha önce işaret ettiği Mersin Uluslararası Limanı'nda, Malta bandıralı bir gemide patates yüklü konteynerde 45 kilogram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mısır'dan, Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Malta bandıralı gemideki patates yüklü konteynerlerde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri, limana yanaşan konteynerde narkotik dedektör köpeği "Anka" ve "Miror"un desteğiyle arama yaptı.

Aramada, patates yüklü konteynerin soğutucu kısmında 37 paket halinde 45 kilogram kokain ele geçirildi.

 Öte yandan, kokainin Belçika'dan konteyner aracılığıyla getirildiği Mısır'daki gemiye yüklendiği öğrenildi.

Etiketler patates gemi kokain
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