Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler

Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler
Güncelleme:

AFAD, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale'de ise 4.0 ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 09.36 sıralarında Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.78 kilometre olarak ölçüldü.

ÇANAKKALE'DE 4.0 VE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Mersin'in ardından bir deprem de Çanakkale'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. İlçenin yaklaşık 13 kilometre açığında, yerin 13,61 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Bölgede saat 10.17'de de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliğinin deprem sonrası konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (#AFAD) verilerine göre, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.0 (MW) büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı: ''İncil'de de geçiyor''

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

