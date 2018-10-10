Mersin'de 25 milyon liralık vurgun: 65 gözaltı

Mersin'de, farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda, aralarında eczacıların ve hastane personelinin de olduğu 65 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına rapor düzenlendiğini fark eden bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Uzun süre bazı eczaneleri takibe alan ekipler, bir şebekenin farklı kişiler adına, bilgileri olmadan ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıklarını belirledi.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için de yapıldığı belirlenen usulsüzlüğe yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eczane sahibi ve çalışları ile hastanelerin bilgi işlem biriminde görev yapanların da olduğu 84 kişi hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Kentte sabah saatlerinde yapılan operasyonda şüphelilerden 65'i gözaltına alındı. Firari 19 kişi ise aranıyor.

Bu arada, şüphelilerin yaklaşık 2 bin kişi hakkında sahte rapor düzenleyerek devleti yaklaşık 25 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi.

ŞEKLEN GERÇEK İÇERİK OLARAK SAHTE REÇETE

Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına almasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Mersin'de görev yapan bazı doktorların 2016 ile 2018 yılları arasında, Mersin ve başkaca illerde ikamet eden kurum sigortalıları ve hak sahipleri adına, şeklen gerçek içerik olarak sahte şekilde uzman hekim raporu çıkartıldığı vurgulan açıklamada şöyle dendi:



"Bu raporlarına istinaden, yine şeklen gerçek ancak içerik olarak sahte şekilde reçete edilen ilaçların Mersin ilinde bulunan bir takım eczanelerden temin edildiği, olayın içerisinde hastanede görev yapan bilgi işlem personelleri, eczane kalfaları ve aracı diye tabir edilen kişilerin de olduğu hususlarının tespit edilmesi üzerine Mersin'deki 13 eczanenin sahibi, bu eczanelerde çalışan eczane kalfaları ile bu eczanelere aracılık eden (bilgi işlem personeli ve doktorlara sahte ilaç yazılmasına aracılık hususunda) toplamda 84 şüpheli hakkında bugün yapılan operasyonda 65 şüpheli gözaltına alınmıştır, 19 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."