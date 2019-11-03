  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Kasım 2019 09:51

Mersin'de baba oğlunun ölümüne neden oldu

Mersin'de, babası H.P.'nin (39) geri manevra yaptığı pikabın altında kalan Baran P. (7), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de baba oğlunun ölümüne neden oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Mersin'de olay, dün saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. H.P., pikabıyla geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre oğlu Baran P.'yi görmedi ve Baran P., pikabın altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Baran P.'nin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Baran P. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran P. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mersin , çocuk , baba , pikap
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM