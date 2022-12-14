  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Güncelleme:

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içinde 'sorumlu' düzeyde faaliyet yürüten ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 kişinin kimliğini belirledi. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararıyla sabah saatlerinde operasyon yaptı. Dron ve özel harekat destekli olarak 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.E., E.M., A.A., S.M.M.A., M.M.M.A., Y.İ., M.A. ve M.A., yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan M.A.A. ve M.A.R.'nin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 

DHA

Etiketler mersin deaş gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın fiyatları ve petrol için kritik tahmin
Esra Erol'un programında ''Kürtçe'' krizi! Babacan tepki gösterdi
Korku filmi değil gerçek: Kargalar bir mahallenin kabusu oldu
İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasında sıcak gelişme
Burada yaşamak çok zor! Dünyanın en soğuk şehrinden içinizi üşütecek kareler
Recep İvedik 7'ye ''Paçoz'' diyen Ahmet Hakan'a tepki yağmuru
Eski kimlik kullananlar dikkat! Tapu işlemlerinde yeni dönem başladı
Hastanede skandal olay! 2 aylık bebeği yere yatırdılar
Siyasetçilerin yapay zeka ile çizilen portreleri sosyal medyayı salladı
5 milyon liralık vurgunun arkasından sosyal medya fenomeni çıktı