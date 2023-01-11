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Mersin'de FETÖ'ye şafak operasyonu

Mersin'de FETÖ'ye şafak operasyonu
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Mersin'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.   

RÜYA İÇERİKLİ 'UMUT' MESAJLARI 

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli 'umut' mesajları gönderdiği tespit edildi. Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda 'terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapmak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

DHA

Etiketler mersin şafak operasyonu fetö pdy
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