  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mersin'de müstehcen yayın yapan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mersin'de müstehcen yayın yapan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mersin'de müstehcen yayın yapan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı
Güncelleme:

Mersin'de müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, genel ahlaka aykırı yayın yaparak çocukları da bu duruma alet eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği öne sürülen 12 zanlının kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Adreslerde 15 telefon, 12 SIM kart, bilgisayar, tablet ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler Tutuklama yayın müstehcen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi 60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti 60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu
Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı TÜİK'e ''geçinemiyorum'' davası TÜİK'e ''geçinemiyorum'' davası İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü SGK'dan emeklilere faizsiz konut kredisi müjdesi SGK'dan emeklilere faizsiz konut kredisi müjdesi Günde 11 bin TL kazanan dilencinin ''sırrı'' ortaya çıktı Günde 11 bin TL kazanan dilencinin ''sırrı'' ortaya çıktı DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı