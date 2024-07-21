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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Mersin’de jandarma tarafından yapılan bir baskında, 3 şüpheli geniş çapta uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Mersin'de uyuşturucu ile mücadele ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Mut ve Yenişehir ilçelerinde 3 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 188 kök kenevir ile 1 kilo kubar esrara ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler uyuşturucu operasyon gözaltı
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