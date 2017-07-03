Merve Kavakçı yeniden T.C. vatandaşı

18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve yemin törenine o dönem yasak olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma açılan ve sonrasında vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuştu. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



Fazilet Partisi'nden Milletvekili Seçilen Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, “Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.

Merve Kavakçı başörtüsüyle Meclis’e gelmiş ve tepkilere neden olmuştu. Kavakçı’nın o dönemki en büyük destekçisi, milletvekili arkadaşı Nazlı Ilıcak ise şu an FETÖ’den cezaevinde



BİR SÜRE ABD’DE YAŞAMIŞTI



Merve Kavakçı hakkında başlatılan soruşturma sonrası ABD’ye yerleşmiş yıllar sonra yurda dönebilmişti.

EŞİ ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NDE



Merve Kavakçı’nın akademisyen eşi Cihangir İslam, 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’lar kapsamında üniversiteden atılmıştı. Şimdiki Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ‘eski yol arkadaşı’ da olan Cihangir İslam, Kılıçdaroğlu’nun yanında ‘adalet arayışını’ sürdürüyor. İslam aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Can’ın da eniştesi oluyor.