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  3. 11 Nisan 2019 16:49

Mescitten yardım kutusu çalan kişi başka bir mescitte yakalandı

Adıyaman'da bir mescitteki yardım kutusunu çalan kişi başka bir mescitte uyurken yakalandı.

Mescitten yardım kutusu çalan kişi başka bir mescitte yakalandı
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Adıyaman'da mescitte para toplanan yardım kutusunu çaldığı iddia edilen Y.U., başka bir mescitte uyurken yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'ndeki mescitte meydana geldi. Mescit için yardım parası toplanan kutunun yerinde olmadığını fark eden görevlilerin ihbarıyla çalışma  başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı Y.U.'nun yaptığını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gece Kadın ve Doğum Hastanesi'nin mescidinde uyurken yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen ve başka suçlardan da hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen şüphelinin üzerinde ise sahte kimlik kartı ile polis kimliği ele geçirildi.

DHA

uyku , mescit , hırsızlık
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