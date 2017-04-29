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  1. 29 Nisan 2017 15:28

Meslekten ihraç edilen 6 öğretmen FETÖ'den gözaltında

Bilecik merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen 6 öğretmen FETÖ'den gözaltında
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Bilecik merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik kent merkezi ile Adana, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

AA

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