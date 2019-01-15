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  3. 15 Ocak 2019 12:34

Meşrubat ve su devi Frida Gıda iflas etti

Doğal kaynak suyu, maden suyu ve meşrubat üremi alanında faaliyet gösteren; İzmir, Balıkesir, Manisa ve Uşak’ta çok sayıda bayisi bulunan Frida Gıda ve İçecek Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. resmen iflas etti.

Meşrubat ve su devi Frida Gıda iflas etti
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1991 yılından bu yana farklı marka ve isimlerle faaliyee bulunan bulunan Frida Gıda ve İçecek Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2005 yılında Salihli Belediyesi’ne ait kaynak suyu ve maden suyu fabrikasını devralarak işlerini büyütmüştü.

Cumhuriyet gazetesinden Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre “Türkiye’nin ilk gerçek meyve suyu ile doğal maden suyunu aynı kutuda buluşturan” sloganıyla yola çıkan Frida, yaz aylarında yaşadığı finansal sıkıntıya çare aramış, ardından İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkemenin 3 ay süre verdiği işletmenin uzatım talebini görüşen İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay ek süre verilmişti. Mahkeme sürenin dolmasının ardından firmanın iflas ettiğini açıkladı. Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin 1 aylık süre içinde İflas Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.

SU SEKTÖRÜNDE BAŞLAMIŞTI

Frida, Nisan 1991 yılında ÖZ-SU Pazarlama Ltd.Şti. ünvanı ile doğal kaynak suyu ile ambalajlı su sektöründe hizmet vermeye başladı. 2005 yılında Salihli Belediyesine ait kaynak suyu ve maden suyu fabrikasını devralan firma, ambalajlı su sektöründe elde ettiği başarının verdiği güçle, maden suyu ve kaynak suyu üretimine başladı. Frida, 200 cc cam şişede üretimini yaptığı meyveli maden suyu çeşitlerini üretmeye başladı. 2011 yılında pet şişede pastörize dolum teknolojisine geçen Frida, 2012 yılında ünvan değişikliği yaparak Öz-Su Pazarlama Ltd.Şti. olan ünvanını Frida Gıda ve İçecek A.Ş. olarak değiştirdi ve Frida markası ile yoluna devam etti.
 

Cumhuriyet

Frida Gıda
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