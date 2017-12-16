Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu !

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ın İstanbul Beykoz'daki evinde yatağında vurulmuş halde bulundu.

Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz Yılmaz'ın ölümüne ilişkin intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın (38) silahla intihar ettiği ileri sürüldü.

Yavuz Yılmaz'ın ölüm nedeniyle ilgili intihr mı yoksa bir cinayet mi olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

MESUT YILMAZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölüm haberini ABD'de öğrendiği belirtildi. Haberi alan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Türkiye'ye hareket etmek için hazırlandığı belirtildi.

KOMŞULARI: "TEK EL SİLAH SESİ DUYULDU"

Yavuz Yılmaz'ın komşuları ilk ifadelerinde evden tek el silah esi duyulduğunu söylediği öğrenildi. Bu nedenle intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleman Soylu bütçe görüşmelerinde, Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili söz alarak şunları söyledi:

"Eski Başbakanlarımızdan eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz hanımın oğlu bu sabah 09.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrendik. Olayın haber alınması üzerine vali, emniyet müdürü ve beykoz emniyet müdürü ile temas kurduk.



Sayın Yılmaz şu anda ABD'den dönüyor. Uçak yoculuğunda. Biz amcalarıyla temas kurduk. Allah mekanını cennet eylesin. Olayla ilgili arkadaşların incelemeleri sürüyor. Ben de Yılmaz Ailesi ve Yılmaz'ı sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin’’

CHP'DEN ADAY OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı Mesut Yılmaz'ın oğludur. 1979 yılında doğmuştur. Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgetown Üniversitesi'nde eğitim aldı. Yavuz Yılmaz bir dönem otel ve restoran işletmeciliği de yaptı.

Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır.

Yavuz Yılmaz, nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin arkasından ayrılmışlardı.

Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

MECLİS'TE YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI VE TAZİYE MESAJLARI

Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberi Meclis'te bütçe çalışmalarının yapıldığı sırada geldi. AK Parti, CHP ve MHP'den Yılmaz ailesine taziye mesajları verildi.

KORUMALARI BULDU

Milliyet gazetesi muhabiri Ferit Zengin'in verdiği bilgiye göre, Mehmet Yavuz Yılmaz dün gece korumalarını gönderdikten sonra yalnız yaşadığı Beykoz konaklarında istirahata çekildi. Gece yarısı geçirdiği bunalım sonucu kafasına tek el ateş ettiği düşünülen Yavuz Yılmaz’ın cesedini sabah eve gelen korumaları buldu.

Telefonla arayıp cevap alamadıkları Yılmaz’ın durumundan şüphelenen korumaları, kapıyı kırarak içeri girdikleri evin yatak odasında kendisini yatağı üzerinde ölü vaziyette buldu.

Polisi arayan korumaların verdiği bilgiyle olay yerine giden ilçe ekiplerinin çağırdığı olay yeri uzman ekipleri ceset ve yatak üzerinde yaptıkları incelemelerde Yavuz Yılmaz’ın yanı başında bir silah buldu. Silahın Mehmet Yavuz Yılmaz’ın ruhsatlı silahı olduğunu tespit eden ekipler, Yılmaz’ın elinden ve silahından barut izleri alıp el swabı incelemesi yaptı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, taziye mesajında, vefattan duyduğu büyük bir üzüntüyü ifade etti. Mehmet Yavuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

MESUT YILMAZ'IN BEYKOZ'DAKİ EVİNE ZİYARETÇİ AKINI

Acı haber alan iş, sanat, siyaset dünyasından birçok isim, Yılmaz ailesinin Beykoz'daki evine geldi.

MESUT YILMAZ VE EŞİNİN HABERİ YOK

Mehmet Yavuz Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Üzüntümüz çok büyük. Maalesef Mesut Yılmaz beyin ve Berna hanımın haberleri yok. Çünkü ABD’ye bir tedavi için gitmişlerdi. Normal gelişleri bu akşamdı. Sabah olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Ben de havalimanı gideceğim uçaktan almak için. Zaten uçakta internetleri kapattırdık ki kimse bilgi veremesin ona. Ama nasıl söyleyeceğiz nasıl yapacağız Allah bilir" diye konuştu.