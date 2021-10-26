Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu'nun ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

İstanbul Çekmeköy'de metafizik uzmanı Salih M.'nin ve 1 kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada Mustafa Öztürk’ün ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istendi.

Çekmeköy'de metafizik uzmanı Salih M.'nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ö. cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık Mustafa Ö. ile maktul Salih M. arasında ticari ilişkiden kaynaklı husumet bulunduğunu, sanık Ö.’ün bu nedenle Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul isimli iş yerine gittiğini hatırlattı. Taraflar arasında tartışma çıktığının belirtildiği mütalaada, sanık Ö.’ün yaşanan tartışma neticesinde Salih M. ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla ateş ederek öldürdüğü, Osman Ö.'i de ağır yaraladığı anlatıldı. Mustafa Ö.’ün iş yeri çalışanları Ahmet Haşim Öz, Fatih Gümüş ve Halit A.'ya da silah doğrultarak ateş etmeye çalıştığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Ö.'ün Salih M.'na yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istedi. Ömer Faruk Zengin'e yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, Osman Ö.'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 9 yıldan 15 yıla hapsi talep edildi. Ayrıca, sanık Mustafa Ö.’ün 3 kişiye yönelik "silahla tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle de 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



4 SANIĞA BERAT TALEBİ

Savcı, hakkında dava açılan diğer 4 sanığın ise Mustafa Ö. ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatini talep etti.

OLAYDAN ÖNCE CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞ

Tutuklu sanık Mustafa Ö. savunmasında Çekmeköy’deki bir hayvanat bahçesindeki çay bahçesinin işletmesi için Salih M.’yla anlaştıklarını, M.’na çok yardım ettiğini fakat bir süre sonra M.’yla anlaşamayarak tartışmaya başladıklarını söyledi. M.’nun kendine ait işletmesini yıktırdığını, bu nedenle M.’nu olaydan önce CİMER’e şikayet ettiğini iddia eden sanık Ö., olay günü Salih M.’yla görüşmek için Çekmeköy’e gittiğini, M.’nun önce kendisiyle görüşmek istemediğini ve sonrasında ofisine çağırdığını kaydetti.

"KARGAŞADA NE OLDU BİLMİYORUM, SİLAH ATEŞ ALDI"

Ofisteki diğer insanların çıkarılması istediğini fakat M.’nun kabul etmediğini söyleyen sanık Ö., "Benim paramı malımı gasbettin, gururumla oynadın, ben paramı istiyorum’ dedim. Sana verecek bir kuruşum yok, alabiliyorsan al’ dedi. Ne yapayım diye düşündüm, her zaman silah taşırım. Bunu rehin alayım bununla dışarı çıkayım diye düşündüm ancak silah çekecek fırsatım yoktu. Masaya yaklaşıp seri bir şekilde silahı çekip kurdum. Arkadakilerden birisi elime vurunca silah ateş etti. Benim böyle niyetim yoktu, arkamdaki elime vurunca olanlar oldu. Ben sadece rehin alıp kendi canımı kurtarmak için dışarı çıkacaktım. Bunların hepsi üzerime çullandı. Kargaşada ne oldu bilmiyorum, silah ateş aldı. Bir baktım ayağımın altında 2 kişi yatıyor, hayatım bitti. Ben ona istemeyerek ateş ettim, çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Ö.'ün tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Ö.'ün Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Alanı'na geldiği, aralarında ticari ilişkiden dolayı anlaşmazlık bulunan Salih M. ve Ömer Faruk Zengin'i silahla öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, Mustafa Ö.'ün Salih M.'na yönelik eyleminden dolayı ‘tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Ömer Faruk Zengin'e yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan da müebbet hapsi istendi. Ö.'ün 4 kişiye karşı işlediği “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mustafa Ö.'ün çocukları Ensar Ö. ve Bayram Ö.'ün de cinayet eylemine iştirak ettiği gerekçesiyle “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Mustafa Ö.'e yardım ettiği öne sürülen Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş'in ise “tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme” suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.