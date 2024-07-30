Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, ilk turda Şili'den Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı.
Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.
Mete Gazoz, bu turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya gelecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol