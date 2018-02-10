Mete Yarar: ''Sadece YPG ve PKK ile savaşmıyoruz''

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, 'Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu." dedi.

AK Parti Çorlu Gençlik Kolları tarafından Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ''Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'' başlıklı konferansta konuşan Yarar, işi gereği pek çok ülkede bulunduğunu, birçok ordu gördüğünü anlatarak, "Onların yüzlerindeki korkuyu bilirim. Ama bizim askerlerimiz gibi hak yoluna savaşan ve mücadele eden bir ordu yok. Bizim askerimizin yüzünde hiçbir süreçte en ufak bir korku bile görmedim." dedi.

Zeytindalı Harekatı'na değinen Yarar, "Afrin'in alınmaması gibi bir durum yok. Mesele yalnızca Afrin değil, mesele Afrin'de sadece PKK ile uğraşmamız değil, sorun yalnızca PKK değil. Gelin şuna karar verelim; biz Afrin'de PKK ile mi mücadele ediyoruz? Biz PKK'ya terör operasyonu yapıyoruz, ama yedi düvelle savaşıyoruz. İşin doğrusu bu.'' değerlendirmesini yaptı.

Yarar, mesleğe başladığından bu yana her dönemi incelediğini belirterek, şunları anlattı:

"Birçok yeri geziyor ve görüyorum. Bugün Afrin diye konuştuğumuz yer var, ben tam o bölgede 1989'da görev yaptım. İlk görevimde, iki teğmen kura çektik ve oraya gittik. Arkadaşlar, binamız barakaydı, yağmur yağdığında yukarıdan aşağıya sular akardı. İçme suyumuzu bile taşıma ile başka yerlerden getirirdik. Altımızda yalnızca tenteli kamyonlar vardı. Benzinimiz biterdi, araçlarımız bozulurdu ve biz 30 kilometre yolu yaya olarak yürürdük. Size şu an 1989 yılını anlatıyorum. Devre arkadaşım orada 1990 yılında PKK ile girdiğimiz çatışmada şehit oldu tam Afrin'in karşısındaki noktada. Geçen gün karakola saldırıp iki askerimizi şehit ettikleri yerde şehit oldu. O dönemde birliğimize bir tane zırhlı araç getirtemedik."