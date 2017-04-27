Mete Yarar'dan Sincar Operasyonu ile ilgili şok tespit

Güvenlik uzmanı Mete Yarar katıldığı canlı yayında Sincar ve Karaçok operasyonlarını değerlendirdi. Yarar, operasyon ve ABD'nin tepkisiyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.



"EN FAZLA BİR SAAT ÖNCE HABER VERİLMİŞTİR"

Operasyonla ilgili önemli bilgiler veren Yarar "Birebir ABD'lilerin de girip çıktığı karargah vuruldu. Sincar ve Karaçok küçük kandilcikler diyebileceğimiz bölgeler. ABD'ye operasyondan önce haber verildi. Mesele orada çok kişiyi öldürmek değil. El Bab bölgesindeki operasyonlar sırasında da bunlar yaşandı. Bazı köyler boşalttırıldı. O bölgede 24 saat süre verilip boşaltmaları isteniyordu. Bu operasyonda en fazla bir saat önce haber verilmiştir. Biz bu bölgeleri vuracağız elemanınız varsa çekin denilmiştir." dedi.