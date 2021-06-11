Meteoroloji 11 il için dolu alarmı verdi... 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji'den alınaın son bilgilere göre yağışlar Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek. Meteoroloji 11 ilde dolu yağışı beklendiği konusunda da vatandaşları uyardı. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOLU ALARMI

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde'nin kuzeyi ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve İskenderun Körfezleri ile bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu Erzincan ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege’nin güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















