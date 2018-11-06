CANLI MAÇ SCHALKE 1 - 0 GALATASARAY (MAÇ DEVAM EDİYOR)
Rusya'dan flaş Türkiye kararı ! Akın ediyorlardı...
Rusya'dan flaş Türkiye kararı ! Akın ediyorlardı...
Siyah poşetlerin içinden çıktı ! Tam 2 bin yıllık...
Siyah poşetlerin içinden çıktı ! Tam 2 bin yıllık...
Erdoğan talimat verdi ! 81 ilde harekete geçildi...
Erdoğan talimat verdi ! 81 ilde harekete geçildi...
NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...
NASA yıllar sonra itiraf etti ! Uzaylılar...
Motorin'e indirim yapıldı ! Pompaya yansıyacak mı ?
Motorin'e indirim yapıldı ! Pompaya yansıyacak mı ?
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Meteoroloji 12 ili uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Beştepe'den ABD'nin PKK hamlesine ilk tepki
Beştepe'den ABD'nin PKK hamlesine ilk tepki
Savcının aracına kurşun isabet etti !
Savcının aracına kurşun isabet etti !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Kasım 2018 21:35

Meteoroloji 12 ili uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12 ili uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
A+ A-

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre 12 ilde sağanak yağış bekleniyor. Türkiye genelinde ise hava sıcaklıkları normal seviyede.

7 Kasım 2018 hava durumu raporu belli oldu. Rapora baktığımız zaman, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esiyor.  Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki 3 günlük dönemde de güneş almaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor. Önümüzdeki 3 günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat yarın, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

meteoroloji , sağanak yağış , yağmur , uyarı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM