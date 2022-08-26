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Meteoroloji 3 il için alarm verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 3 il için alarm verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler kastamonu karabük bolu kuvvetli yağış meteoroloji
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