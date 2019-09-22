Meteoroloji 4 il için sağanak yağış uyarısı

Hava durumuyla ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Mevsimin ilk karının yağmasının ardından vatandaşlar "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EYLÜL'DE KAR YAĞIŞI SÜRPRİZİ
Karadeniz'de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yaz sezonun bitmesiyle son baharın yaşandığı şu günlerde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında kar yağışları başladı. Yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu.
Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylalarında aralıklarla yağan kar nedeniyle kısa sürede dağlar beyaza bürüdü.
Mevsimin ilk karı Karadeniz'de yüzünü gösterdi
EGE'DE RÜZGARIN HIZI 60 KM
Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:
Yapılan son tahminlere göre şehirlerimizde hava durumu ise şöyle...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Mevsimin ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, sabah saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
Haber3.com'a Google'da abone olun