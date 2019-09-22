Meteoroloji 4 il için sağanak yağış uyarısı

Hava durumuyla ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Mevsimin ilk karının yağmasının ardından vatandaşlar "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EYLÜL'DE KAR YAĞIŞI SÜRPRİZİ

Karadeniz'de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yaz sezonun bitmesiyle son baharın yaşandığı şu günlerde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında kar yağışları başladı. Yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu.

Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylalarında aralıklarla yağan kar nedeniyle kısa sürede dağlar beyaza bürüdü.

Mevsimin ilk karı Karadeniz'de yüzünü gösterdi

EGE'DE RÜZGARIN HIZI 60 KM

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















Yapılan son tahminlere göre şehirlerimizde hava durumu ise şöyle...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Mevsimin ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, sabah saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.