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Meteoroloji 5 il için uyardı: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji 5 il için uyardı: Sağanak ve kar yağışı geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım hava raporunu açıkladı. Osmaniye, Ordu, Artvin, Ardahan ve Samsun'un bazı kesimlerinde sağanak yağış, Doğu Karadeniz ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 4 Kasım 2022 hava raporunu paylaştı. Hava tahminlerine göre, 5 il hariç yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise sis ve pus etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SİS VE PUS HADİSESİ UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

Etiketler meteoroloji hava durumu sağanak kar yağışı
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