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  3. 13 Mayıs 2020 13:25

Meteoroloji açıkladı: Cehennem sıcakları geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye sıcak havanın etkisi altına girecek. Hafta sonu sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji açıkladı: Cehennem sıcakları geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı kaydedildi. Açıklamada,  "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

Uyarıda, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" bilgileri yer aldı.

Pazar gününe dikkat! Rekor sıcaklık bekleniyorPazar gününe dikkat! Rekor sıcaklık bekleniyor

AYDIN 44, ANTALYA 40 DERECE

Cumartesi günü, Aydın'da beklenen hava sıcaklığı 44 derece olurken, Muğla ve Antalya 40 dereceleri bulacak.

İSTANBUL 33 DERECE

Cumartesi günü 35 derece olması beklenen sıcaklıkları pazar günü İstanbul'da 33 derece civarında olacak.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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