Meteoroloji açıkladı ! Haftasonu hava nasıl olacak ?

Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre cumartesi günü yurdun batı kesimi güneşli havanın etkisinde olacak. Pazar günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek.

Marmara ve Ege'de güneş görülüyor. Pazar günü gelecek yağış İç Ege'de kara dönecek. Akdeniz'de de pazartesi kuvvetli sağanaklar bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda kar var, pazartesi bölgenin büyük kısmında olacak. Karadeniz de ıslanıyor. Bolu'ya pazar günü kar gelecek, etkisini pazartesi artıracak. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de zayıf olmak üzere yine yağış görülüyor. Güneydoğu Anadolu'da bölgesel sağanaklar var.

İSTANBUL HAFTA SONU GÜNEŞLİ VE YAĞIŞLI

İstanbul'da cumartesi günü güneşli hava etkisini gösterirken pazar günü sağanak yağış kenti etkisi altına alacak. Ankara'da iki gün boyunca güneş kendisini gösterecek.

GELECEK HAFTA YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ocak Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, gelecek hafta pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Gelecek hafta pazartesi ve salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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