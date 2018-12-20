Meteoroloji açıkladı ! Kar yağışı devam edecek mi ?
Meteoroloji açıkladı ! Kar yağışı devam edecek mi ?
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Dünyanın en şanssız insanı: 3 Ferrari'ye birden çarptı !
Dünyanın en şanssız insanı: 3 Ferrari'ye birden çarptı !
İstanbul'da yeni dönem ! İşte insansız otoparklar...
İstanbul'da yeni dönem ! İşte insansız otoparklar...
Erdoğan'dan ABD yaptırımları için flaş açıklama
Erdoğan'dan ABD yaptırımları için flaş açıklama
Uzmanlar korkutan uyarı: ''Deprem takvimi doldu''
Uzmanlar korkutan uyarı: ''Deprem takvimi doldu''
TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Aralık 2018 21:35

Meteoroloji açıkladı ! Kar yağışı devam edecek mi ?

Meteoorloji, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağını açıkladı.

Meteoroloji açıkladı ! Kar yağışı devam edecek mi ?
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR RİZE ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

DHA

yarın okullar tatil mi , meteoroloji , kar yağışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM