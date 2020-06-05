Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, yaz asıl şimdi geliyor!

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise açık ve güneşli bir hava geçirecek. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















