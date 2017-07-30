Meteoroloji açıkladı ! Yağmur geliyor...

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi, hava sıcaklığının ise güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40