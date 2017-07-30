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  3. 30 Temmuz 2017 13:24

Meteoroloji açıkladı ! Yağmur geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklenen illeri açıkladı.

Meteoroloji açıkladı ! Yağmur geliyor...
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Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi, hava sıcaklığının ise güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İHA

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