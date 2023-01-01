  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor
Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ocak hava raporunu paylaştı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor. Çarşamba günü ise yağışlar geri dönüyor.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

Etiketler meteoroloji hava durumu yağış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyeler 3600 ek göstergeyle artacak! İşte o hesap
2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor
Araç muayene ücretlerine büyük zam
Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu!
Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi
Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler
İşte Erdoğan'ın 2023 seçimleri için B Planı!
En çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı
''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu