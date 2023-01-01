Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ocak hava raporunu paylaştı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor. Çarşamba günü ise yağışlar geri dönüyor.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:















