  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji aşırı sıcaklara karşı haritayla uyardı

Meteoroloji aşırı sıcaklara karşı haritayla uyardı

Meteoroloji aşırı sıcaklara karşı haritayla uyardı

Meteoroloji'den aktarılan son hava durumu raporuna göre, aşırı sıcaklar Türkiye'de etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

Türkiye'de etkisi altına alan sıcaklar, hafta sonu ve gelecek hafta boyunca devam edecek. Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısında bulunuyor. 

Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece. Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor. İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı. 

 Marmara'da sıcaklığın 36-40 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Poyraz, Trakya dışında bölge genelinde sert esiyor.

 İç Anadolu'da hava açık ve çok sıcak seyrediyor. Eskişehir 35, Kayseri 32 derece. Konya-Sivas boyunca sert rüzgar serinletiyor.
 
Ege'de sıcaklık etkisini sürdürüyor. Sıcaklık; Muğla'da 39, Denizli'de 40, Aydın'da 43 derece.

Akdenizde 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.

Güneydoğu'da; Diyarbakır 40, Şanlıurfa 42 dereceyi buluyor.

Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesimi ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van boyunca kuvvetli yaz yağmurları var. Trabzon 27, Malatya 35 derece.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni SEAT Ibiza iddialı fiyatıyla Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri...
Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler
MetroPOLL ''sorumlu kim'' diye sordu, vatandaş ''hükümet'' dedi
Hilal Altınbilek mankenliğe ilk adımını attı
Haklarınızı bilin! SGK merak edilen soruları açıkladı
Orman yangınlarında son durum: İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Listeye yeni iller eklendi... İşte il il ormana giriş yasağı getirilen iller
Oğulcan Çağlayan tatilde sevgilisini öpmelere doyamadı
Erdoğan'ın ''yok'' dediği THK'nın yangın söndürme uçaklarını CHP buldu
BİM 3 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu açıklandı