Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 4 derece daha artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla’nın ve Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara’nın batısı ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri parçalı bulutlu 24
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25
İHA