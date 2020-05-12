Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak!

Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti.

Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Bugün yurtta yağış beklenmiyor, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Üç büyük ilde beklenilen hava durumuna bakıldığında, Ankara’da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ve üzerine çıkarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

HAFTA SONU DAHA DA ISINACAK

İstanbul’da da hafta boyunca havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir’de ise havanın az bulutlu ve açık olacağı, hava sıcaklığının hafta içi 30-32 derece, cuma gününden itibaren ve hafta sonu 35 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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