Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak

Türkiye'de yeni haftada hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesiden itibaren ise Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 5 günlük hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kente kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İÇ ANADOLU İÇİN SICAKLIK UYARISI

Hava sıcaklığının bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de de yağış salı gününden itibaren görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















