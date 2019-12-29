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  3. 29 Aralık 2019 16:14

Meteoroloji İstanbul için "turuncu" uyarı verdi !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' uyarı vererek Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurdu.

Meteoroloji İstanbul için turuncu uyarı verdi !
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Meteoroloji, İstanbul için ‘turuncu' uyarı verdi. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğinin ifade edildiği uyarıda “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı. 

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haritalı hava durumu tahmini

İHA

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