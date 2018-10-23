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  3. 23 Ekim 2018 17:00

Meteoroloji İstanbul'u uyardı... Şemsiyesiz dışarı çıkmayın !

Meteoroloji, Marmara bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji İstanbul'u uyardı... Şemsiyesiz dışarı çıkmayın !
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İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli, Sakarya ve  Yalova çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı  Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin yarın Orta Akdeniz üzerinde  bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri, perşembe günü  ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Bölgede halen mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklığının  perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte  hissedilir derecede (6-10) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği  öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde  yarından itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken perşembe günü bölgenin tamamında sağanağın devam edeceği tahmin  ediliyor.

Rüzgarın ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde  kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre, cuma günü soğuk ve yağışlı sistemin  bölgeyi terk etmesi, aynı gün hava sıcaklığının, artmaya başlaması ve yeni  haftayla birlikte bölge genelinde mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

AA

meteoroloji , yağmur , uyarı
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