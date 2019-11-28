Meteoroloji Marmara'yı uyardı ! Fırtına geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Batı Karadeniz’in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (Cuma) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (Cuma) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."

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