Meteoroloji müjdeli haberi verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak mevsim normallerine döneceğini açıkladı. İstanbul'da bugün 14 derece olan sıcaklık cuma günü 23 dereceye yükselecek.

İstanbul’da bugün sıcaklık 14 derece olacak hafta sonu doğru 10 derece artacak. İstanbul'da yarın hava güneşli; sıcaklık 17 dereceye çıkacak. Nem oranında sıcaklık değerleriyle birlikte artış hava değerlerinde sıcaklık Cuma günü 23 dereceye kadar yükselecek.

Ankara’da sıcaklık bugün 12 derece. Sıcaklığın gece eksi 2 dereceye düşeceği için dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. Bugünden sonra ise Ankara'da da cuma gününe kadar yükselecek, İstanbul'daki gibi sıcaklık 23 dereceye çıkacak

İzmir’de de bugün hava bulutlu ve güneşli; sıcaklık 21 derece. Bugünden itibaren artan sıcaklık dereceleri İzmir'de de hissedilecek; 28 Nisan’da hava sıcaklığı 28 derece oluyor.