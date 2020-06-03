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  3. 03 Haziran 2020 08:57

Meteoroloji müjdeyi verdi: Son 48 saat! Hasret kaldığımız yaz geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ve ülkenin büyük bölümünün sağanak yağışlı olacağı kaydedild.

Meteoroloji müjdeyi verdi: Son 48 saat! Hasret kaldığımız yaz geri geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı
Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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