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  3. 04 Haziran 2017 12:30

Meteoroloji o bölgeleri uyardı ! Yağış geliyor...

Meteoroloji Ege ve Marmara Bölgesi'ni kuvvetli yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı ! Yağış geliyor...
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Meteorolojiden Ege ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların bugün İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Burdur'un batısı ve Isparta'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DHA

yağmur yağacak mı , hava durumu , meteoroloji