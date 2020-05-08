SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3 BİN 689'A YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Mayıs 2020 19:18

Meteoroloji o illerde kuvvetli yağış için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji o illerde kuvvetli yağış için uyardı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yağış , sağanak yağış , hava durumu , Meteoroloji
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM