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  3. 28 Haziran 2017 23:53

Meteoroloji o illeri uyardı ! Kavrulacak...

Meteoroloji, 7 il için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji o illeri uyardı ! Kavrulacak...
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Meteorolojiden, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep için kuvvetli sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30  Haziran Cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgası  ile birlikte, normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim  normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bölgede gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının,  Adana’da 40-42, Mersin merkezde 37-38, Mut ilçesi ve çevresinde 44-46,  Osmaniye’de 40, Hatay merkezde 42 ve doğu ilçelerinde yer yer 47,  Kahramanmaraş’ta 40-41, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 ve bazı  ilçelerinde (Araban-Karkamış-Nizip-Elbeyli) 44-45 derece olması tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasının, önümüzdeki hafta etkisini kaybedeceği ve hava  sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği bekleniyor.

Açıklamada, aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği  olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak  üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz  kalmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

AA

uyarı , meteoroloji , sıcak hava