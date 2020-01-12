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  3. 12 Ocak 2020 09:22

Meteoroloji saat verdi ! Kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiği belirtildi.

Meteoroloji saat verdi ! Kar yağışı geri dönüyor
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 4, Hakkari’de 0, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta 2 derece olması beklenmektedir” denildi.

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İHA

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