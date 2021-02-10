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  3. 10 Şubat 2021 17:22

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli fırtına geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli fırtına geri dönüyor
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Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle:
"Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" 

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DHA

istanbul , fırtına , hava durumu , meteoroloji
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