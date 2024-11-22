Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Öte yandan 1 il için ''turuncu, 10 il için de ''sarı'' kodlu uyarıda bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Marmara'da güney ve güneybatıdan, cumartesi sabahtan itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor. Marmara'da cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

1 İLDE TURUNCU, 10 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre, Antalya için ''turuncu'', 10 ilimiz için ''sarı'' kodlu uyarı yapıldı.

Uyarı yapılan iller şöyle:

Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova.